Romano, scontro tra due auto - Foto

Una si ribalta, tre donne illese L’incidente è avvenuto nella mattinata di sabato 5 settembre.

I Vigili del fuoco volontari di Romano di Lombardia sono intervenuti per un incidente stradale a Romano di Lombardia in via Dante Alighieri all’incrocio con via Cappuccini. Nella mattinata di sabato 5 settembre alle 10 due auto si sono scontrate e una si è ribaltata rimanendo appoggiata su un fianco.

L’incidente fortunatamente ha causato solo lievi ferite a tre donne di 17, 48 e 54 anni.

Sul Posto anche la Polizia Locale e un’ambulanza della Croce Rossa di Romano .

