Scappa all’alt, inseguito e arrestato: aveva un chilo di cocaina e 200 mila euro in contanti In via Redipuglia a Treviglio i militari della Sezione Radiomobile hanno intimato l’alt a una Bmw 525, alla cui guida stava viaggiando l’arrestato che, ignorando l’invito a fermarsi, ha accelerato fuggendo e zigzagando pericolosamente tra le vetture in transito.

I carabinieri di Treviglio hanno arrestato un 33enne, pluripregiudicato di origine marocchina, trovato in possesso di un chilo di cocaina e circa 200 mila euro in contanti. In via Redipuglia a Treviglio i militari della Sezione Radiomobile hanno intimato l’alt a una Bmw 525, alla cui guida stava viaggiando l’arrestato che, ignorando l’invito a fermarsi, ha accelerato fuggendo e zigzagando pericolosamente tra le vetture in transito, rischiando di investire alcuni passanti.

A Cologno al Serio, l’uomo ha imboccato una strada sterrata nei pressi di via XXIV Maggio dove è stato bloccato senza poter proseguire la marcia. Considerati i precedenti e il comportamento della persona, è stato sottoposto a perquisizione, estesa anche al suo domicilio, ove all’interno i militari, coadiuvati da unità cinofila del Comando di Polizia locale di Treviglio, hanno rinvenuto lo stupefacente suddiviso in diversi involucri, oltre al materiale da taglio e confezionamento e l’ingente importo di denaro.

Sequestrata anche la vettura utilizzata per la fuga. Dopo le formalità di rito, come disposto dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Bergamo, l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Compagnia Carabinieri di Treviglio in attesa del processo con rito direttissimo che si terrà oggi, venerdì 30 luglio.

