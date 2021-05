(Foto by Luca Cesni)

Il luogo dell’incidente a Levate (Foto by Luca Cesni)

Schianto a Levate, coinvolto un motociclista di 17 anni: in ospedale con l’elisoccorso Grave incidente tra un’auto e una moto a Levate verso le 14.15 di mercoledì 12 maggio.

Un motociclista di 17 anni si è ferito in uno schianto con un furgoncino a Levate su una rotonda di via Caravaggi, una strada che collega Levate a Comun Nuovo. Il giovane residente a Comun Nuovo si è scontrato contro la parte anteriore di un furgone guidato da un 28enne.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza e un’auto medica e anche l’elisoccorso che ha trasportato il ragazzo agli Spedali Civili di Brescia in codice rosso.

Le sue condizioni che in un primo momento parevano gravi, si sono stabilizzate e non destano preoccupazione. Per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri di Osio Sotto.

