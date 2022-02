Schianto frontale a Treviglio, camper si ribalta: 72enne in ospedale -Foto

L’incidente in via Milano alle 14 di venerdì 25 febbraio.

Due feriti non gravi, è questo il bilancio di un incidente tra un’auto e un camper avvenuto a Treviglio sulla ex Statale 11 nel tratto tra Treviglio e Cassano verso le 14 del 25 febbraio . La dinamica, ricostruita dai Carabinieri di Treviglio, ha appurato che i due mezzi stavano viaggiando in direzioni opposte quando l’auto ha invaso la corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva il camper che ha sterzato verso sinistra ma non ha potuto evitare l’impatto. Uno scontro violento che ha fatto ribaltare il camper sul lato del passeggero. La carrozzeria si è aperta andando in frantumi e riversando sulla strada parte delle suppellettili e dell’arredamento interno.

L’uomo che era alla guida del camper, un 60enne è uscito illeso, mentre la donna al volante dell’auto, una 72enne, si è ferita sembra in modo non grave ma è stata trasportata in ospedale a Treviglio .