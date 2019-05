Schianto in moto a Madone: ferito 41enne

Traffico in tilt sulla sp 155 per Capriate Scontro tra una Lancia Ypsilon e una moto di grossa cilindrata a Madone in via Papa Giovanni. In ospedale in codice rosso il conducente della due ruote.

Schianto tra un’utilitaria e una moto di grossa cilindrata nella mattinata di venerdì 17 maggio a Madone. L’incidente è avvenuto intorno alle 10 in viale Papa Giovanni all’altezza del bar tabacchi Oscar. Ancora da chiarire la dinamica dello schianto ma il conducente della due ruote è rimasto a terra dopo l’impatto con una Lancia Ypsilon guidata da una donna di 35 anni. Sul posto tre ambulanze da Bergamo, la Pubblica ambulanza di Boltiere e la Croce rossa di Bonate. Per i rilievi è arrivata anche una pattuglia della Polizia locale Centrisola. Traffico bloccato sulla strada provinciale 155 in direzione Capriate.

