Schianto nella notte, dolore a Treviglio

Addio a Stefano, l’amore per lo sport Schianto nella notte tra giovedì e venerdì a Treviglio: morto il 31 enne finito contro il guardrail. Molto conosciuto in ambito sportivo per la sua passione per il nuoto.

Un colpo di sonno avrebbe tradito Stefano Iacobone, 31 anni, il giovane morto in un incidente stradale nella notte tra giovedì e venerdì 22 marzo sulla strada provinciale 42 tra Arcene e Treviglio. A bordo di una Peugeot 207 è finito contro il guardrail nei pressi della concessionaria Daihatsu all’entrata di Treviglio mentre rientrava da Arcene appunto. Lo schianto è avvenuto alle due di notte e sul posto sono intervenute l’auto medica e la Croce Rossa di Treviglio: i soccorritori però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Il giovane è morto sul colpo. Sul posto anche la Polstrada e i Carabinieri di Treviglio per gli accertamenti del caso oltre ai Vigili del fuoco.

Stefano Iacobone era un grande appassionato di nuoto: lavorava come istruttore alle piscine di Treviglio. L’acqua era la sua vita, nel lavoro e nelle gare di nuoto. Il giovane abitava a Treviglio e lascia i genitori, un fratello e la fidanzata. I funerali saranno lunedì 25 marzo a Treviglio.

