Schianto sulla Paullese all’alba Gravissimo un 26enne di Romano

Schianto sulla Paullese all’alba

È in prognosi riservata un giovane di 26 anni di Romano di Lombardia rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto all’alba di venerdì 5 febbraio lungo la Paullese nei pressi dello svincolo per l’ospedale di Crema. L’incidente è avvenuto poco dopo le 6.30: una Ford Fiesta, guidata dal giovane residente nella Bergamasca in direzione Crema, ha invaso la corsia opposta, pare a causa di un colpo di sonno, scontrandosi frontalmente con un camion che viaggiava nella direzione opposta.

La Fiesta è poi finita di nuovo nella corsia originaria urtando così una Citroen C3. Illeso il conducente di quest’ultima, così come l’autista del mezzo pesante. Trasportato intubato e in condizioni gravi, invece, il 26enne. Sul posto, oltre ai soccorsi, i Carabinieri di Crema per i rilievi del caso.

