Scontro frontale tra un’auto e una moto

Palosco, grave centauro 48enne Grave incidente nella serata di domenica 4 agosto a Palosco: un uomo di 48 anni è in prognosi riservata, ricoverato d’urgenza all’ospedale di Brescia.

L’incidente in via Bergamo, a Palosco, poco prima delle 19.30 di domenica 4 agosto. L’uomo era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un’auto guidata da un 64enne. Il 48enne, bergamasco, è stato sbalzato a terra e le sue condizioni sono parse subito gravi: con un’ambulanza è stato trasferito ai Civili di Brescia. La sua prognosi è riservata.

