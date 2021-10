Seggi chiusi, ecco l’affluenza definitiva in Bergamasca in tempo reale - I dati locali e nazionali Chiusi i seggi bergamaschi, al via lo spoglio elettorale a partire dalle 15 di lunedì 4 ottobre. In Bergamasca sono stati 38 i Comuni chiamati alle urne.

Dopo che in Lombardia aveva votato alle 12 il 12,53%, alle 19 in Lombardia l’affluenza è salita al 34,11% per raggiungere il 40.51% alle 23. Nella Bergamasca è arrivata al 39,73% sempre alle 19 di domenica 3 ottobre dopo che alle 12 aveva toccato il 15.80%. Alle 23 l’affluenza in Bergamasca ha raggiunto il 45.83%.

Ecco i dati per ogni singolo Comune dell’affluenza delle ore 15 di lunedì 4 ottobre (i dati tra parentesi sono quelli riferiti alle 12, 19 e 23 del 3 ottobre) :



ADRARA SAN ROCCO

54.25%

BEDULITA 43,35%

CASTIONE DELLA PRESOLANA 44,73%

COLOGNO AL SERIO 67,48%

CORNALBA 65,68%

COSTA VALLE IMAGNA 76.40%

COSTA VOLPINO 63,21%

GORNO 73,41%

VALNEGR A

64,84%

In Italia alle 23 ha invece votato il 41.65% mentre alle 19 era al 33,18%. Alle 12 si era fermata al 12.66%. Nel 2016, l’affluenza era stata alla stessa ora del 61,49%, ma si votava in un giorno solo.

