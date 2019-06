Si sente male in strada

Muore 90enne a Treviglio È successo venerdì 14 giugno in Largo Primo Maggio, a nulla sono valsi i soccorsi.

Non è servita la corsa dell’ambulanza e dell’automedica a Treviglio per salvare la vita a un 90enne della città che è stato colto da un malore mentre era in strada in Largo Primo Maggio . L’anziano si è accasciato a terra e non si è più ripreso. Sul posto anche i carabinieri di Treviglio.

