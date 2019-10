Spacciava cocaina in un parco giochi

L’area frequentata da famiglie e bambini L’arresto mentre cedeva una dose di cocaina a una giovane donna che si avvicinava al parco con un’utilitaria.

Spacciava cocaina in un parco giochi frequentato da famiglie con bambini. Un 34enne, di origine marocchina, è stato fermato nel pomeriggio di mercoledì 30 ottobre dalla Squadra Mobile, con l’aiuto della Polizia locale di Osio Sotto, mentre cedeva un involucro termosaldato contenente 0,60 grammi di cocaina a una giovane donna bergamasca. Da giorni il personale della Polizia di Stato e della Locale teneva sotto controllo un insolito andirivieni di tossicodipendenti e soggetti gravitanti nel sottobosco degli stupefacenti in una particolare zona di Osio Sotto, nei pressi del parco giochi «Leopardi», in via Leopardi, notoriamente frequentato da famiglie e bambini.

Lo spacciatore, pregiudicato e irregolare sul territorio nazionale, si muoveva in bicicletta e nella giornata di mercoledì 30 ottobre, è stato notato mentre cedeva un piccolo involucro ad una giovane donna della provincia bergamasca, che si allontanava a bordo di un’utilitaria. La stessa veniva quindi bloccata dagli uomini della Squadra Mobile, che appuravano che quanto appena cedutole era un involucro termosaldato contenente 0,60 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. La donna veniva sanzionata amministrativamente e le si ritirava la patente di guida.

La Polizia ha poi bloccato il maghrebino, che ha tentato di fuggire e ha posto una strenua resistenza al personale in servizio ma non è riuscito a sottrarsi all’arresto.

