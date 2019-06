Spacciava cocaina, marijuana e hashish

Arrestato muratore 40enne a Urgnano L’operazione è stata portata a termine nel pomeriggio di giovedì 13 giugno a Urgnano.

I Carabinieri della Compagnia di Treviglio, hanno arrestato per spaccio di stupefacenti un muratore 40enne italiano, residente a Urgnano.

L’arresto è scaturito dopo una mirata attività di Polizia Giudiziaria svolta dai carabinieri della Stazione di Urgnano, i quali già da diversi giorni controllavano l’uomo, aspettando il momento opportuno per intervenire. Nel pomeriggio di giovedì è scattata l’operazione con conseguente perquisizione domiciliare a seguito della quale venivano rinvenute 25 grammi di cocaina suddivisa in 26 dosi, tre panetti di hashish per un totale di 210 grammi e 120 grammi di marijuana, pronti per essere smerciati. Oltre allo stupefacente i militari hanno sequestrato materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e oltre 1.000 euro provento dell’attività di spaccio.

