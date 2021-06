Spacciava tra Ghisalba, Urgnano e Martinengo, arrestato 40enne bresciano L’uomo è stato fermato dopo alcune segnalazioni dei cittadini.

Nella tarda serata di lunedì, il personale del Commissariato Polizia di Treviglio ha arrestato un bresciano di 40 anni e indagato in stato di libertà due marocchini di 21 e 23 anni entrambi in Italia senza fissa dimora per spaccio di droga.

L’operazione è scattata dopo la segnalazione della presenza di numerosi uomini – proveniente per lo più dalla bassa bergamasca, dal cremasco e dal bresciano – nei comuni sulle sponde del Serio, in particolare Ghisalba, Urgnano e Martinengo, per acquistare droga.

L’ attenzione si è concentrata su un’autovettura utilizzata da tre soggetti per il rifornimento di notevoli quantitativi di sostanza stupefacente che, acquistata fuori provincia, veniva poi portata in territorio orobico per poi essere oggetto di spaccio.

Nella serata di lunedì è stato quindi organizzato un apposito servizio, nel corso del quale gli operatori hanno fermato e controllato l’auto sospetta. Uno dei tre occupanti è riuscito a scappare, dileguandosi nella boscaglia, mentre gli altri due sono stati fermati e accompagnati presso il commissariato di Treviglio. Nella macchina del 40enne sono stati trovati e sequestrati oltre 200 grammi di cocaina e eroina e un bilancino di precisione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA