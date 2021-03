Spaccio a Stezzano, finisce in cella

Nel cruscotto dell’auto 22 dosi di cocaina Carabinieri, ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 41enne accusato di spaccio di sostanze stupefacenti. Rintracciato a Grassobbio, sull’auto la droga e 450 euro.

I Carabinieri della compagnia di Bergamo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 41enne residente a Stezzano, accusato di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, originario del Marocco, era stato attenzionato dai militari nel corso dell’ultimo anno, e le indagini avevano permesso di accertare come quest’ultimo fosse dedito ad una attività di spaccio nel Comune di Stezzano e in quelli limitrofi. Sabato l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare: i militari della stazione di Stezzano, con il supporto del personale della Sezione operativa della compagnia di Bergamo, dopo due giorni di ricerche, hanno rintracciato l’uomo a bordo di una utilitaria, a Grassobbio. Fermato, è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di 22 dosi di cocaina nascoste nel cruscotto, oltre a 450 euro, ritenuti provento dell’attività illecita. È stato arrestato e condotto in carcere.

