Treviglio, furto nella notte in una palestra

Identificato e denunciato 25enne Il furto era avvenuto nella notte tra il 17 e il 18 luglio scorsi alla palestra Hidra di via Roggia Vignola.

Aveva forzato l’uscita di sicurezza della palestra Hidra di via Roggia Vignola ed era entrato all’interno mettendo a soqquadro tutta la zona della reception per poi rubare una cassettiera chiusa per l’archiviazione dei documenti, un video proiettore e dileguarsi nel buio.

Il giorno seguente il furto è stato scoperto e denunciato dal titolare. Le indagini della Polizia di Treviglio sono partite dalle telecamere di video sorveglianza della zona , dalle quali si è riusciti ad scoprire che l’intrusione era avvenuta all’una e trenta ed era durata circa mezz’ora.

Tutti gli indizi portavano al campo nomadi di via Calvenzano dove i militari hanno recuperato la refurtiva e individuato il responsabile del furto.

Si tratta di un 25enne, già noto per analoghi precedenti specifici, che essendo trascorsa la flagranza, veniva denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato.

