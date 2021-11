(Foto by Cesni)

Treviglio, investito da un’auto in via Mantegna: 57enne in prognosi riservata Incidente nella notte tra sabato 20 novembre e domenica 21. Sul posto il soccorso sanitario e la polizia stradale.

Grave incidente stradale nella notte tra sabato 20 novembre e domenica 21 a Treviglio, in via Mantegna. L’allarme è scattato pochi minuti dopo la mezzanotte: secondo una prima e sommaria ricostruzione, un uomo di 57 anni sarebbe stato investito da una macchina mentre stava scaricando l’auto.

Sul posto l’ambulanza e l’automedica, con la polizia stradale di Treviglio che si è occupata dei rilievi. Il ferito è stato trasportato in «codice rosso» all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo e ricoverato in prognosi riservata. Articolo in aggiornamento.

