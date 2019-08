Ubriaco provoca un incidente, è recidivo

Chiesta revoca della patente per 10 anni L’uomo di Verdellino era stato denunciato per guida in stato di ebbrezza per ben tre volte e altre due per ubriacatura molesta.

Quando la Polizia Stradale di Bergamo interviene lunedì 26 agosto alle 17 sulla corsia di decelerazione della A4 in entrata all’area di servizio Brembo Nord in direzione Bergamo per un piccolo tamponamento si accorge che il 35enne che ha provocato l’incidente è palesemente ubriaco, procedono ai controlli di rito. L’uomo, sottoposto alla prova dell’etilometro, infatti, risulta avere un tasso di alcol nel sangue di oltre quattro volte il limite consentito per legge, per la precisione 2,3g/litro.

Gli agenti dopo i controlli di rito scoprono che l’uomo era già stato pizzicato ubriaco al volante altre tre volte, la prima nel 2002 da neopatentato e poi ancora nel 2004 e nel 2011. Non solo, nel suo «curriculum» figurano anche altre due denunce, nel 2008 e nel 2010, per ubriacatura molesta.

Per l’uomo è stata richiesta la revoca della patente di guida per 10 anni

