Uccisa a coltellate, l’omicida in fuga «Ricerche in tutta la bergamasca»

«Ricerche in tutta la bergamasca» Il comandante dei carabinieri Storoni:«Non possiamo escludere alcuna eventualità sulla sua sorte»

Una tragedia che ha sconvolto la notte di Cologno al Serio e di tutta la bergamasca. Zinaida Solonari, 36enne moldava, madre di tre figlie, è stata uccisa a coltellate dal marito Maurizio Quattrocchi, 47enne e si è dato alla fuga. Gli inquirenti lo stanno cercando .

«Abbiamo attivato un dispositivo di ricerca in tutta la Bergamasca è anche oltre. Le ricerche continueranno finché non avremo trovato Maurizio Quattrocchi. Non possiamo al momento escludere alcuna eventualità sulla sua sorte». Lo ha dichiarato il comandante provinciale dei carabinieri di Bergamo, colonnello Paolo Storoni, che coordina le indagini sull’omicidio di Zinaida Solonari,

