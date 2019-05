Un doppio fondo con un codice segreto

Scoperti a Calcio 40 kg di cocaina - Video Operazione antidroga della questura e del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo che hanno sequestrato 40 chilogrammi di cocaina destinati al mercato dello spaccio bergamasco. Arrestati in flagranza di reato due pluripregiudicati responsabili dell’illecito traffico di stupefacenti.

L’operazione è stata eseguita nella Bassa Bergamasca con l’arresto di due persone di nazionalità italiana trovati in possesso di un ingente carico di cocaina. Il personale della Squadra Mobile e del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bergamo, nell’ambito di un’azione congiunta di controllo del territorio teso al contrasto del traffico di stupefacenti, aveva notato un insolito andirivieni di soggetti, già noti alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di droga, nei pressi di un parcheggio pubblico nel comune di Calcio.

Grazie a un servizio di appostamento le forze dell’ordine hanno notato l’incontro tra due persone con uno scambio sospetto di un plico riposto all’interno di una delle due autovetture in uso dai due. Gli uomini sono stati quindi bloccati: si tratta di un sessantaduenne e un trentasettenne originari della Calabria, con precedenti specifici per droga, residenti rispettivamente a Torino e nel Bresciano. La perquisizione delle autovetture ha permesso di individuare un doppiofondo, ricavato all’interno di una Seat Leon, azionabile con la combinazione di appositi tasti, dove erano stati nascosti otto «panetti» di cocaina, per un peso complessivo di quasi 10 chilogrammi.

La successiva perquisizione a Urago d’Oglio, nel Bresciano, presso l’abitazione di uno dei due arrestati e grazie all’ausilio di un’unità cinofila della Guardia di Finanza di Orio al Serio, ha consentito di rinvenire e sequestrare ulteriori 25 «panetti» di cocaina, per un peso complessivo di oltre 29 chilogrammi, nascosti nell’intercapedine di un mobile, la somma di 34.500 euro in banconote di vario taglio, un bilancino di precisione e una macchina per il confezionamento in sottovuoto e varie bustine.

Un sequestro ingente di cocaina purissima, complessivamente circa 40 kg di droga che, una volta tagliata, avrebbe potuto fruttare sul mercato dello spaccio oltre 2,5 milioni di euro. I due responsabili sono stati tratti in arresto in flagranza del reato di traffico di sostanze stupefacenti e trasferiti nel carcere di Bergamo.

