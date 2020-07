Vedono i Carabinieri e scappano

Abbandonata cocaina a Osio All’arrivo della gazzella, quattro uomini, stranieri, si sono dati alla fuga abbandonando sul posto un sacchetto che conteneva otto involucri contenenti la droga e altre sei confezioni di cellophane termosaldate, con altra cocaina per un peso complessivo di 108 grammi.

Probabilmente si tratta di una consegna non andata a buon fine, ma le indagini sono ancora in corso.I Carabinieri di Osio hanno recuperato in un campo limitrofo a via Einaudi oltre un etto di cocaina, una scoperta conseguenza di una segnalazione di un’intensa attività di spaccio nella zona.

Nell’occasione, i Carabinieri hanno rinvenuto anche altro materiale per il confezionamento e la pesatura, tra cui un bilancino: tutto posto sotto sequestro insieme alla droga. Al momento il fascicolo aperto per il reato di spaccio in Procura è a carico di ignoti, ma i militari sono al lavoro per individuare i responsabili.

