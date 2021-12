Verdellino, camion incastrato sotto il ponte: via libera dopo 2 ore - Foto e video L’incidente stradale nel pomeriggio di mercoledì 1 dicembre in via Berlino. Strada chiusa per 2 ore e mezza, il recupero con due grosse gru. Nessun ferito.

Un camion che trasportava una gru industriale è rimasto incastrato sotto un ponte a Verdellino nel pomeriggio di mercoledì. È successo verso le 15,30 nel sottopasso di via Berlino, nella periferia industriale del piccolo paese della Bassa. Durante il passaggio il mezzo trasportato si è scontrato con il ponte, su cui passa la linea ferroviaria, si è inclinato scivolando in parte dal rimorchio e finendo poi per incastrarsi all’interno del sottopasso. L’autista del camion ha immediatamente allertato i soccorsi e sul posto sono arrivate la Polizia locale e una pattuglia della Sorveglianza Italiana. La via è stata chiusa per consentire le operazioni di recupero. Per rimuovere i veicoli sono intervenute due grosse gru. Una volta rimosso il tutto si è provveduto alla pulizia e al ripristino dell’intera area, con l’apertura al traffico verso le 18. Fortunatamente non si registrano feriti.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

© RIPRODUZIONE RISERVATA