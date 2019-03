Vertice su Zingonia in prefettura

Lunedì mattina Salvini a Bergamo Matteo Salvini sarà lunedì in mattinata a Bergamo: in prefettura è in programma un vertice su Zingonia.

In via Tasso a Bergamo è infatti convocato il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, l’ultimo prima del via ai lavori di abbattimento delle torri «Anna» e «Athena» di Zingonia.Come aveva in più occasioni annunciato, ci sarà anche il ministro dell’Interno e vice premier, Matteo Salvini.

Si tratta infatti dell’ultimo prima del via agli uomini e alle macchine della «Vitali spa» che dal quartier generale di Cisano si porteranno a Zingonia, pronti a entrare in azione per avviare la demolizione di un pezzo (grosso) di storia bergamasca: le sei torri «Anna» e «Athena», territorio di Ciserano. La presenza del vice premier sigla la portata dell’intervento e, pare, lo stesso Salvini è annunciato tra il 20 e il 25 marzo, intervallo di tempo in cui inizieranno ufficialmente le operazioni di demolizione, partendo dalle grandi (grandissime) pulizie e dalle bonifiche.

