Spaccio a Zingonia, arrestato 41enne. Oltre alla droga aveva un coltello di 30 cm

Spaccio a Zingonia, arrestato 41enne.

Nella tarda serata di lunedì 10 maggio, i Carabinieri della Tenenza di Zingonia, che fanno capo alla Compagnia di Treviglio, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 41enne pregiudicato marocchino, in Italia senza fissa dimora. Dopo un’indagine mirata, gli uomini dell’Arma hanno rintracciato l’uomo in un campo adiacente piazza Affari di Zingonia e lo hanno perquisito: hanno così trovato e sequestrato 17 confezioni in cellophane contenenti hashish per un peso complessivo di 91,7 grammi, oltre a mezzo grammo di cocaina. I militari dell’Arma hanno trovato anche un coltello a lama fissa della lunghezza di 30 centimetri: a carico dell’uomo è quindi scattata anche la denuncia per il porto dell’arma. Al termine delle operazioni, il 41enne è stato portato nelle camere di sicurezza del Comando Compagnia di Treviglio, a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

Il materiale sequestrato

