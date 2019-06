Zingonia, nuovo blitz alle quattro torri

Sequestrata droga e espulso 38enne Nel corso della mattina di lunedì 10 giugno i carabinieri della Tenenza di Zingonia hanno eseguito un’attività anticrimine e antidegrado alle «Quattro torri» di via Oleandri di Verdellino.

Nel corso dell’operazione i militari coadiuvati da personale Aler di Bergamo e della Polizia Locale di Verdellino hanno ispezionato alcuni appartamenti per contrastare l’occupazione abusiva.

Nella circostanza è stato rintracciato un 38enne cittadino marocchino irregolare che veniva accompagnato in Questura a Bergamo per l’avvio delle pratiche di espulsione. Nel corso del controllo, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro due panetti di hashish per il peso complessivo di 200 grammi, pronti per essere utilizzati. Lo stupefacente, occultato all’interno di un tronco di un albero era stato verosimilmente depositato da uno spacciatore poco prima del controllo.

