A4, auto esce di strada e sfonda recinzione: volo di 40 metri, illesi i due a bordo L’incidente stradale poco dopo le 13 di sabato 19 febbraio lungo l’autostrada A4 nel territorio di Bagnatica. La Bmw è finita nel piazzale di una ditta.

Incidente stradale, dalle conseguenze fortunatamente non gravi, nel primo pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A4 all’altezza di Bagnatica. Una Bmw che viaggiata sulla carreggiata in direzione Brescia con due persone a bordo, per cause in corso d’accertamento è uscita di strada. La macchina, secondo la prima ricostruzione, ha sfondato la recinzione di una ditta ed è finita nel prato che costeggia il piazzale: un «volo» di una quarantina di metri complessivi, nel quale fortunatamente non hanno riportato ferite i due occupanti, un giovane di 29 anni e una ragazza di 22. Per i soccorsi e gli accertamenti del caso arrivati i mezzi del 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale di Seriate, la polizia dei Colli e un equipaggio della Sorveglianza Italiana.

