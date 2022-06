Seriate, veicolo in fiamme in A4. Code in direzione Brescia - Code

Coda in direzione Brescia per un veicolo in fiamme lungo l’autostrada A4 poco prima dell’uscita di Seriate in direzione Brescia. Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Bergamo e un’auto medica, sarebbero tre le persone coinvolte un uomo di 26 anni, una donna di 30 e una bimba di soli 5 anni.