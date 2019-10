Abbatte un palo e finisce sul marciapiede

Bergamo, carambola in via Corridoni L’incidente non ha avuto conseguenze anche perchè in quel momento sul marciapiede non stava transitando nessuno.

Le due auto si sono scontrate in via Corridoni all’altezza di via Milazzo alle 17 di lunedì 14 ottobre. Una carambola che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze anche se su una delle due auto viaggiava un bambino di 6 anni con la madre di 44 e nonostante l’altra auto, guidata da un 22 enne, sia finita sul marciapiede abbattendo un palo.

Nessun ferito grave, dunque, solo il 22enne è stato trasportato per accertamenti alle Gavazzeni, ma in codice verde.

© RIPRODUZIONE RISERVATA