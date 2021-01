Bergamo, 19enne accoltellato in stazione

Arrestato 24enne per tentato omicidio La Polizia ha arrestato l’autore di un tentato omicidio avvenuto lo scorso dicembre in piazza Marconi, a Bergamo.

Nelle prime ore della mattinata di lunedì 11 gennaio, il personale della Squadra Mobile della Questura di Bergamo ha arrestato un uomo di 24 anni, nato in Marocco, irregolare sul territorio nazionale, quale autore del tentato omicidio nei confronti di un connazionale di 19 anni e di porto abusivo di arma da taglio.

La vicenda risale a sabato 12 dicembre, nel tardo pomeriggio, quando il personale della Polizia era intervenuto nei pressi del capolinea della stazione Teb di piazzale Marconi, a seguito di una segnalazione, giunta tramite il «112»: un giovane 19enne era stato colpito con un’arma da taglio ed era a terra con una ferita nella parte interna della coscia sinistra, all’altezza dell’arteria femorale. Accertata la gravità della situazione, la vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo dove è stato ricoverato in prognosi riservato: qui è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per la lesione dell’arteria femorale.

Gli operatori della Sezione «Reati contro la persona, in danno dei minori e reati sessuali» subito avevano raccolto le prime informazioni da un amico della vittima che, presente all’aggressione, gli aveva prestato soccorso. Lo stesso ferto era riuscito a dare informazioni e a fornire il nome di battesimo del presunto autore del reato e la circostanza che si trattasse dell’attuale fidanzato di un’amica d’infanzia della vittima, nei confronti della quale l’uomo nutriva forti sentimenti di gelosia.

Le successive indagini hanno permesso quindi di identificare l’autore del tentato omicidio : l’Autorità giudiziaria ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, a cui gli uomini della Squadra Mobile hanno dato esecuzione lunedì mattina 11 gennaio. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale, si trovava in un immobile di Ponte San Pietro ed è stato arrestato e trasferito in carcere.

