Addio a Domenico Bosatelli, dalla Gewiss al sogno di Chorus Life: «Imprenditore visionario e coraggioso» - Foto e video

Lutto Si è spento a 88 anni Domenico Bosatelli, imprenditore e Cavaliere del Lavoro. La Gewiss da lui fondata nel 1970 rappresenta un’eccellenza mondiale, il ricordo dell’azienda: «La sua visione imprenditoriale, il suo spirito innovativo e la sua vocazione per l’eccellenza saranno per sempre un esempio». L’ultima grande sfida: il quartiere «Chorus Life» a Bergamo. Gori: «Ci mancheranno il suo carisma visionario e il suo coraggio».

È morto a 88 anni Domenico Bosatelli, imprenditore e Cavaliere del Lavoro, che ha esportato nel mondo la nostra migliore capacità creativa e produttiva. Nata con l’avvento delle materie plastiche nel 1970, la Gewiss da lui fondata rappresenta infatti un’eccellenza mondiale del settore elettrotecnico che conta oltre 1.600 dipendenti e una presenza in più di 100 paesi nel mondo.

Dalla Gewiss a Chorus Life, addio a Domenico Bosatelli Alcune immagini storiche di Domenico Bosatelli

Nato ad Alzano Lombardo il 3 dicembre 1933, Bosatelli da tempo era malato e si è spento nella tarda serata di lunedì 13 giugno nella sua abitazione, circondato dall’affetto della moglie Giovanna e dei suoi figli Fabio, Luca e Matteo. Lo piangono il management e tutti i collaboratori delle società di Polifin - Gewiss, Chorus Life, Costim, Chorustyle Desing «che commossi – scrive la società in una nota – si stringono al dolore dei famigliari nel ricordo dell’indimenticabile e visionario imprenditore». «La sua visione imprenditoriale – si legge sulla pagina Facebook di Gewiss – il suo spirito innovativo e la sua vocazione per l’eccellenza rappresenteranno per sempre un esempio per tutti noi e ci guideranno nel perseguimento dei successi futuri di Gewiss con altrettanta passione, determinazione e convinzione».

Addio a Domenico Bosatelli, l'ultimo sogno: Chorus Life. Video di BergamoTv

Gewiss, l’impresa nella storia

Bosatelli fondò la Gewiss nel 1970 sull’intuizione rivoluzionaria dell’uso del tecnopolimero nell’impiantistica elettrica. Grazie ad una visione imprenditoriale incentrata sullo sviluppo come costante della gestione e sull’innovazione, ha guidato l’azienda all’affermazione internazionale, con oltre 1.600 dipendenti e una presenza in più di 100 paesi nel mondo.Nella sua lunga carriera imprenditoriale ha perseguito e raggiunto i suoi traguardi con grande professionalità e determinazione, mantenendo fede ad una filosofia che lui stesso sintetizzava efficacemente in tre punti: «Fare azienda a beneficio di collaboratori, azionisti e Stato; scegliere lo sviluppo come costante della gestione; fare ogni cosa in ogni momento al meglio». Nel 2020, dopo cinquant’anni, Domenico Bosatelli aveva passato il testimone della presidenza al figlio Fabio, che lo ha affiancato per trent’anni.

Domenico Bosatelli con il figlio Fabio «Gewiss – raccontò Domenco Bosatelli a L’Eco in occasione di quel passaggio epocale – mi ha permesso di sfogare il mio istinto di marketing creativo finalizzato a soddisfare i bisogni e le aspettative di mercato facendo da regia per lo sviluppo dei prodotti dalla progettazione all’industrializzazione, alla commercializzazione e relativa logistica con una vision di prospettiva. Ho operato sempre con determinazione, con il piacere di soffrire per la ricerca delle soluzioni e gioire dei risultati ottenuti. Sono stati anni di intensa attività e di forti emozioni rese possibili grazie a collaboratori che hanno condiviso con me lo sviluppo delle idee. Abbiamo sviluppato oltre 20.000 articoli a catalogo di cui 1.200 brevettati. Prodotti che hanno ottenuto un grande successo a livello internazionale e che proprio per questo sono stati spesso clonati dalla concorrenza».

Nominato Cavaliere del Lavoro nel 1994, Domenico Bosatelli nel 2003 aveva ricevuto dall’Università di Bergamo la Laurea honoris causa in Ingegneria meccanica

Domenico Bosatelli è stato nominato Cavaliere del Lavoro della Repubblica Italiana, il 2 giugno del 1994, dal Presidente Oscar Luigi Scalfaro. Nel 2003 ha ricevuto la Laurea honoris causa in Ingegneria meccanica dall’Università di Bergamo. Oltre ad aver ricevuto la Cittadinanza Onoraria di Alzano Lombardo, nel 2018 gli è stato conferito il Diploma Honoris Causa di Perito in Meccatronica dall’Istituto Tecnico Industriale Paleocapa di Bergamo.Nel dicembre 2021 ha ricevuto la Benemerenza Civica da parte del Comune di Bergamo Ecco le sue dichiarazioni a BergamoTv in occasione della lectio magistralis per la laure del 2003.

Addio a Domenico Bosatelli, nel 2003 a Bergamo la Laurea honoris causa in Ingegneria meccanica. Video di BergamoTv

Il progetto Chorus Life

La scelta recente di investire in un importante progetto di riqualificazione urbana – Chorus Life – che prevede la realizzazione in città di un quartiere avveniristico, innovativo e green, in cui la residenzialità si sposerà con attività commerciali, divertimento e benessere, rappresenta una sfida ambiziosa che Domenico Bosatelli ha coraggiosamente intrapreso e da cui la nostra città potrà trarre certamente benefici urbanistici, economici e sociali.

«Chorus Life è un modello di città per il terzo millennio, dove le tre generazioni possono vivere, socializzare e crescere insieme, condividendo lo stesso spazio»

«Chorus Life è un modello di città per il terzo millennio – raccontava in un’intervista a L’Eco di Bergamo nel 2021 – dove le tre generazioni possono vivere, socializzare e crescere insieme, condividendo lo stesso spazio. È una coralità intesa come insieme di servizi ma soprattutto come insieme sociale, per favorire l’integrazione fra gli individui, nel rispetto dell’ambiente, attraverso una stretta integrazione tra le funzioni e la moltiplicazione delle occasioni di incontro e socializzazione. Un progetto che nasce a Bergamo ma che guarda a tutte le città europee come modello per rivitalizzare le periferie senza consumo di suolo. Le nuove tecnologie per la gestione intelligente degli spazi pubblici, unite ad una progettazione che elimina ogni barriera architettonica, consentono la massima serenità e tranquillità di vita».

Bosatelli e Gori nel 2017 in occasione delle demolizioni dell’ex «Ote» di Bergamo per preparare il futuro quartiere «Chorus Life»

(Foto di Archivio)

«Un esempio per le nuove generazioni»

Tanti i riconoscimenti ricevuti negli anni. Nel 2021 Bosatelli aveva ricevuto dal Comune di Bergamo la Benemerenza Civica: «Dopo cinquant’anni di prestigiosa carriera - scriveva l’Amministrazione nella motivazione del riconoscimento - principi imprenditoriali, l’etica, i valori e il metodo di lavoro votato all’innovazione e all’eccellenza che il Cavalier Bosatelli ha sempre espresso, sono un esempio per le nuove generazioni che vogliono fare impresa e un vanto per Bergamo e il suo territorio».

Gori: «Un grande imprenditore italiano, bergamasco doc, creatore della Gewiss. Ci mancheranno il suo carisma visionario e il suo coraggio. Ci resta Chorus Life, il “quartiere delle tre generazioni”, il suo ultimo dono alla città»

Il sindaco Giorgio Gori, martedì mattina, appresa la notizia della scomparsa di Bosatelli ha espresso parole di cordoglio: «Se n’è andato Domenico Bosatelli – si legge nel post pubblicato sui social network – un grande imprenditore italiano, bergamasco doc, creatore della Gewiss. Ci mancheranno il suo carisma visionario e il suo coraggio. Ci resta Chorus Life, il “quartiere delle tre generazioni”, il suo ultimo dono alla città.

«Ho compiuto 20 volte il giro del mondo. Ho sviluppato oltre 1.000 brevetti industriali. Ho messo sotto le dita di miliardi di persone un tasto simile a quello di un pianoforte per accendere e spegnere la luce»

«Ho fatto 20 volte il giro del mondo»

Nel 2019 Bosatelli presentò nell’aula magna dell’Università di Begamo la sua autobiografia: «Ho percorso 5 milioni di chilometri in automobile – scrisse in apertura del volume –. Ho compiuto 20 volte il giro del mondo. Ho sviluppato oltre 1.000 brevetti industriali. Ho messo sotto le dita di miliardi di persone un tasto simile a quello di un pianoforte per accendere e spegnere la luce».

Gli incarichi