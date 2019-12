Il luogo in cui è avvenuta l’aggressione in via Masone a Bergamo

Aggredito da due uomini in via Masone

Un 66enne ferito al volto e alla mano L’uomo stava parcheggiando vicino al negozio della moglie, la panetteria Zero Bakery, quando due uomini si sono introdotti nella sua auto.

Un uomo di 66 anni è stato aggredito in pieno centro, in via Masone, nella mattinata di venerdì 20 dicembre e portato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L’aggressione è avvenuta intorno alle 8.40 di questa mattina: l’uomo stava parcheggiando la sua auto nei pressi del negozio della moglie, titolare della panetteria Zero Bakery, e, a quanto si è appreso da una prima ricostruzione dei fatti, è stato aggredito da due uomini. I due si sono introdotti nell’auto ed è nata una colluttazione: il 66enne è stato colpito al volto da alcuni pugni e uno dei due aggressori avrebbe anche estratto un coltello e ferito l’uomo alla mano. I due aggressori si sono dileguati e il 66enne è uscito dall’auto e ha chiesto aiuto. Sul posto è sopraggiunta la Croce rossa di Bergamo che ha portato il ferito in ospedale in codice giallo (grave ma non in pericolo di vita). Sul caso stanno indagando i Carabinieri del Comando provinciale di Bergamo. L’ipotesi è che l’aggressione sia maturata per vicende personali.

