«Agricoltura e diritto al cibo»: a Bergamo quattro giorni di studio e di confronto

Torna per la quinta edizione «Agricoltura e diritto al cibo», manifestazione nata a Bergamo nel 2017, quando in città si tenne il G7 dell’agricoltura.

Dal 27 al 30 ottobre è fitto il cartellone di iniziative organizzate dal Biodistretto dell’agricoltura sociale di Bergamo in collaborazione con VisitBergamo, Parco dei Colli di Bergamo, Orto Botanico Lorenzo Rota, Slow Food e patrocinata dal Ministero per gli Affari Esteri e per la Cooperazione Internazionale, dal Comune di Bergamo, dall’Università degli Studi di Bergamo, dalla Provincia, dalla Camera di Commercio di Bergamo.

L’appuntamento è un «segno dell’affermazione dell’agricoltura sostenibile come leva di sviluppo economico - ha spiegato il sindaco Giorgio Gori -, di qualificazione dei costumi alimentari e di valorizzazione del nostro territorio, ma addirittura rilancia la sfida, allargando lo sguardo agli scenari e alla cooperazione internazionale, coinvolgendo nuovi soggetti e affrontando nuovi fondamentali temi per il futuro del mondo in cui viviamo».

L’appuntamento inaugurale sarà in università con il convegno «Il ruolo strategico delle coalizioni internazionali per raggiungere la sicurezza alimentare» a cui parteciperanno fra gli altri il sindaco di Milano Giuseppe Sala, di Bari Antonio Decaro (che è anche presidente Anci), il vicedirettore della Fao Maurizio Martina e il Direttore General Qu Dongyu.