Al via giovedì il Triduo pasquale: alle 9,30 segui online la Messa in diretta

Giovedì Santo

In questo giorno si fa memoria dell’Ultima Cena e dell’istituzione del sacerdozio e dell’Eucaristia. Due i momenti previsti. Il primo è alle 9,30 in Cattedrale, dove il vescovo Beschi presiede la solenne Messa crismale, durante la quale si terranno la rinnovazione delle promesse sacerdotali e la benedizione degli oli santi. La Messa sarà concelebrata dal clero diocesano (in diretta su BergamoTv e sul nostro sito web ). Durante la Messa saranno ricordati anche gli anniversari di ordinazione sacerdotale dei preti diocesani: il 70°, il 65°, il 60°, il 50° e il 25°. Il secondo momento sarà alla sera alle 21, sempre in Cattedrale, dove monsignor Francesco Beschi presiede la Messa solenne «nella Cena del Signore».

Venerdì Santo

Dopodomani è il Venerdì Santo, in cui si fa memoria della morte di Gesù Cristo in Croce. Alle 8,45 in Cattedrale, il vescovo Beschi presiede la Liturgia delle Ore. Alle 18, sempre in Cattedrale, monsignor Francesco Beschi presiede la celebrazione della Passione del Signore. Nella stessa giornata, a conclusione del percorso quaresimale, dalle 13,30 alle 14, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Grazie, il vescovo interviene al momento di preghiera per i lavoratori, che viene proposto ogni anno da Acli Bergamo, durante il quale si leggerà la Passione secondo Giovanni e si pregherà davanti alla Croce per invocare il dono della pace. Alle 20,30 in piazza Duomo in Città Alta, inizio della Via Crucis proposta a tutti da Comunione e liberazione, sulla traccia «Come principianti dietro alla Croce». Il percorso si snoderà lungo le Mura per ritornare nuovamente in piazza Duomo.