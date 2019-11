Albero e ruota si illuminano, folla in centro

A Bergamo si accende il Natale Nel tardo pomeriggio di domenica 24 novembre una festa di luci tra

Nel tardo pomeriggio di domenica 24 novembre si è acceso il natale in centro a Bergamo. Uno spettacolo aereo di ballerini e cantanti ha anticipato l’illuminazione dell’albero e della ruota panoramica in piazza Matteotti. A completare il quadro ci sono dieci chilometri di luminarie che dal centro arrivano fino ai borghi storici. Stante l’ingente afflusso di persone, su disposizione della polizia locale l’asse stradale compreso tra i Propilei e l’incrocio con via Tasca e via Petrarca è stato interdetto al traffico dalle 14 fino al termine dell’evento.

Nella giornata di sabato è stato acceso invece il PiacenPino, l’abete di otto metri in piazzetta Piave. La cerimonia è stato accompagnata dai cori natalizi del Minicoro Monterosso e dallo showman Maurizio Amigoni.

