Albino, impatto con due camion sulla Provinciale, auto distrutta. Due feriti L’incidente è avvenuto lunedì 10 maggio verso le 9.

La dinamica dello schianto è ancora al vaglio dei Carabinieri. Un’auto si è scontrata contro due camion sulla Provinciale delle Valle Seriana in territorio di Albino e l’impatto è stato violentissimo tanto che l’auto si è completamente distrutta.

L’incidente è avvenuto intorno alle 9 di lunedì 10 maggio. Fortunatamente il conducente dell’auto, un 20enne, si è ferito in modo non grave: è stato trasportato in codice giallo al Papa Giovanni.

Un altro dei conducenti coinvolti è stato trasportato per accertamenti in ospedale.

Sul posto anche i Vigili del fuoco della centrale di Bergamo e i volontari di Gazzaniga.

