Alcol e droga per una giovane 21enne

Controlli sulle strade di Bergamo Una ragazza di 21 anni di Villa d’Almè è risultata positiva alla cocaina e a alla cannabis oltre che all’alcol. Nuovi controlli sulle strade da parte della Polizia stradale di Bergamo.

Erano stati preannunciati e hanno già portato i loro frutti. Nella notte tra venerdì 17 e sabato mattina, dalla mezzanotte alle 6, la Polizia stradale di Bergamo ha avviato un servizio per la sicurezza sulle strade a Bergamo. Controllate 23 auto, sono stati verificate 29 persone con tre pattuglie della Polstrada impegnate insieme ad un Ufficio mobile sanitario con un medico a bordo.

Sei persone sono state trovate positive all’alcol test tra cui una ragazza di 21 anni di Villa d’Almè, risultata positiva anche alla cocaina e a alla cannabis mentre un neopatentato di 20, di Calcinate, è risultato positivo all’alcol.

Tre le persone trovate positive a sostanze stupefacenti: oltre alla giovane 21enne, un 34enne di Grassobbio, positivo a cocaina e alcol, e un uomo d 27 anni di Seriate. Sette le patenti ritirate, sono stati sanzionati automobilisti per eccessiva velocità in orario notturno e in condizioni meteo avverse nei pressi di attraversamenti pedonali e incroci: 90 i punti decurtati in totale.

