Alle 17.30 su Bergamo Tv

la supplica a Papa Giovanni Oggi alle ore 17.30 il vescovo unirà l’intera diocesi raccogliendosi in preghiera a Sotto il Monte per invocare la «carezza» di Papa Giovanni XXIII, il santo pontefice bergamasco, e donare forza e consolazione a tutti e a ciascuno. Anche in questo caso la supplica sarà visibile sia sul nostro sito ww.ecodibergamo.it, sia su Bergamo Tv sia su Tv2000.

Dopo la preghiera del Rosario dal Santuario dell’Addolorata di Borgo Santa Caterina in Bergamo e dopo la Via Crucis davanti al Crocifisso Miracoloso di Rosate conservato nella nostra Cattedrale e alla reliquia della Sacra Spina in via eccezionale fatta giungere da San Giovanni Bianco (sul sito della Curia www.diocesibg.it si possono trovare i testi e il video) il Vescovo Francesco invita ad un nuovo momento di preghiera per accompagnare gli ammalati, per consolare coloro che soffrono, per sostenere gli operatori sanitari e coloro che stanno operando per il bene comune in diverso modo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA