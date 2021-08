All’esame della patente con fotocamera, auricolare e mini telefono: denunciato dai carabinieri Nei guai per tentata truffa un 25enne che ha tentato di superare l’esame teorico in Motorizzazione con un kit da 007: mini auricolare bluetooth, mini telefono a forma di carta di credito e un altro telefono incollato sul petto con la fotocamera in corrispondenza di un foro della camicia.

Nella mattinata del 25 agosto i carabinieri della Compagnia di Bergamo hanno denunciato per tentata truffa un venticinquenne, originario dell’India e residente in provincia di Bergamo. Il giovane si trovava all’interno della Motorizzazione di Bergamo, per lo svolgimento dell’esame teorico per il conseguimento della patente di guida: secondo la ricostruzione, è stato notato dagli ispettori per il suo eccessivo nervosismo e fare sospetto.

C’era anche un mini telefono a forma di carta di credito

Avvisati i carabinieri, sono arrivati alla sede di via Martin Luther King i militari della Sezione Radiomobile che hanno fermato il ragazzo, trovandolo in possesso di un mini auricolare bluetooth, collegato ad un mini telefono a forma di carta di credito, ed un telefono incollato sul petto, con la fotocamera in corrispondenza di un foro della camicia, il tutto al fine di riprendere lo scherma sul quale venivano proiettate le domande. Il giovane è stato condotto in caserma e, al termine degli accertamenti, è stato deferito all’autorità giudiziaria.

