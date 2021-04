All’esame teorico per la patente con una ricetrasmittente nascosta: ora è accusato di truffa aggravata I suoi movimenti sospetti e gli abiti pesanti hanno messo in allerta gli esaminatori della Motorizzazione civile. Sono quindi scattati i controlli della Polizia di Stato.

Sosteneva l’esame teorico della patente di guida munito di telecamera incollata alla zip della felpa e ricetrasmittente nascoste sotto abiti un po’ troppo pesanti per la stagione. I suoi movimenti sospetti hanno messo in guardia gli esaminatori che hanno allertato le Forze dell’Ordine.

La Squadra Volante della Polizia di Bergamo è intervenuta nella giornata di giovedì 15 aprile alla Motorizzazione Civile di Bergamo poiché è stato segnalato un uomo intento a sostenere l’esame teorico per conseguire la patente di guida e che aveva comportamenti sospetti, in particolare durante la prova continuava a toccarsi le braccia e il petto e indossava abiti molto pesanti per la stagione.

Gli operatori, dopo aver atteso il termine della prova, per non interrompere l’esame degli altri candidati presenti in sala, hanno proceduto a fermare l’uomo invitandolo a mostrare eventuali dispositivi celati sotto la pesante felpa indossata. Il candidato ha dapprima negato, per poi acconsentire ad aprire la cerniera della felpa mostrando che sotto non aveva niente.

Non è però sfuggita agli operatori della Polizia di Stato una minuscola telecamera incollata alla zip con un filo nero, stesso colore della cerniera e completamente aderente alla stessa. Dalla successiva verifica sul filo si è accertato che era collegato, con una doppia derivazione, a una ricetrasmittente e una batteria artigianale che, con nastro isolante, erano stati attaccati sul corpo del candidato.

L’uomo, un cittadino egiziano del 1975 residente a Milano, è stato deferito all’Autorità giudiziaria per truffa aggravata mentre tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

