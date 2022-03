Alloggi, volontari e traduttori: ecco che cosa serve per gli aiuti

A distanza di una decina di giorni dall’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia, sono molti i profughi che hanno raggiunto la nostra provincia. Caritas diocesana si è da subito mobilitata per organizzare l’accoglienza e raccogliere fondi. Attualmente sono disponibili posti nelle strutture del Seminario in Città Alta e nel monastero Matris Domini in via Locatelli, dove vengono ospitate le persone per il tempo necessario a trovare una sistemazione in appartamento. «Le richieste sono molte – commenta don Roberto Trussardi, direttore di Caritas diocesana – e probabilmente aumenteranno nei prossimi giorni. Ringraziamo chi sta mettendo a disposizione alloggi e ci sta aiutando in tanti modi. L’obiettivo di Caritas è attivare un’accoglienza da parte delle comunità parrocchiali. Così anche i privati che segnalano di voler offrire un alloggio sono invitati a mettersi in contatto con la parrocchia per riuscire, anche aiutati dai nostri operatori territoriali, a dare vita a un gruppo di volontari che possa prendersi carico delle persone ospitate per aiutarle a inserirsi e integrarsi».

L’accoglienza

Caritas intende evitare un’accoglienza nelle strutture a favore del modello di accoglienza diffusa e - come ha invitato il vescovo Francesco Beschi - chiede che le parrocchie provino a pensare all’accoglienza di una famiglia in fuga nelle proprie strutture o raccogliendo le disponibilità della comunità intera in sinergia, unendo ciò che ciascuno può offrire, come segno di vicinanza concreta a questo popolo in grande sofferenza. Un’accoglienza che deve essere consapevole: non si può prevedere per quanto tempo sarà necessaria l’ospitalità di persone che certamente sono spaventate, traumatizzate.

Chi volesse mettere a disposizione un’abitazione può scrivere a [email protected] . «Un altro modo per aiutarci – continua don Roberto – è aderire alla raccolta fondi “Un aiuto per l’Ucraina” che permette di avere a disposizione risorse per sostenere non solo le comunità che accolgono donne e bambini qui, ma anche Caritas Ucraina e le Caritas di Polonia, Moldavia, Ungheria, Romania, Lituania e dei Paesi vicini che aiutano chi sta scappando dalla guerra».

Le attività