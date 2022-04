Alpini in cammino, da Villa d’Adda a Milano, nel segno di don Gnocchi

Martedì 19 aprile

Prosegue il «Cammino con gli alpini di Dio», l’iniziativa dell’Ana di Bergamo nata dall’idea dei gruppi delle Zone Basso Sebino, Val Calepio e Valle Cavallina e partita lunedì 18 aprile dai Colli di San Fermo per onorare i quattro Beati legati all’Ana: don Carlo Gnocchi, don Secondo Pollo, fratel Luigi Bordino e Teresio Olivelli.

La seconda tappa del Cammino è nel nome del Beato don Carlo Gnocchi

Di buon’ora i 24 camminatori sono partiti da Villa d’Adda per Cassano d’Adda. A causa del basso livello dell’acqua non hanno potuto attraversare il fiume d’Adda con il traghetto di Leonardo come inizialmente previsto, e hanno raggiunto a piedi la sponda lecchese per proseguire per 26 chilometri lungo un percorso suggestivo di cinque ore fino a Cassano.

L’omaggio sulla tomba di Sperandio Aldeni Nel frattempo una delegazione dell’organizzazione si è recata al cimitero di Villa d’Adda per collocare un cappello alpino in bronzo sulla tomba di Sperandio Aldeni, l’alpino che ha ricevuto la grazia del miracolo da don Carlo Gnocchi e che ha contribuito alla pratica per la sua beatificazione.

L’arrivo a Cassano