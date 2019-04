Ancora ambulanti in corteo con i furgoni

Per il mercato pomeriggio a rischio paralisi La scorsa volta, quando gli ambulanti avevano manifestato con un carovana di furgoni in corteo, avevano paralizzato il traffico. Ora nuova protesta contro il trasferimento del mercato del lunedì in via Spino, alle 14.30 di lunedì 29 aprile.

Seconda manifestazione di protesta degli ambulanti di Ana contro il trasloco del mercato della Malpensata nell’area di via Spino. Chiuso il mercato, gli ambulanti a bordo dei loro furgoni partiranno nuvamente da piazza Malpensata e arriveranno in piazza Matteotti. Qui, davanti a Palazzo Frizzoni, insceneranno «la morte degli ambulanti» per sensibilizzare i cittadini di Bergamo frequentatori del mercato su questo problema. Verrà presentato alla stampa il ricorso al Tar che chiede la sospensiva dello spostamento.

La precedente manifestazione l’8 aprile scorso: in corteo, in quel caso c’erano 63 furgoni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA