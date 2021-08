Asfaltature in città, a settembre cantieri serali e notturni: ecco dove Proseguono gli interventi sulle strade di Bergamo: lavori in via Quarenghi, via Paglia, largo Tironi, via don Bosco e la direttrice da Piazzale Oberdan a via Suardi, passando per via Battisti e via delle Muraine. Ecco l’ordinanza con tutti i dettagli.

Proseguono anche a cavallo tra agosto e settembre i lavori di asfaltatura e sistemazione delle strade della città di Bergamo: il Comune di Bergamo prevede infatti di intervenire nelle prossime settimane in diverse vie della città, come via Quarenghi, via Paglia, largo Tironi, via don Bosco e la direttrice da Piazzale Oberdan a via Suardi, passando per via Battisti e via delle Muraine. «Si tratta – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Brembilla - di interventi già previsti nei progetti approvati e che vanno a completare quanto fatto nei mesi scorsi in città. Interverremo in tutti i casi in orario serale e notturno, cercando di ridurre i disagi il più possibile, ma restituendo in migliori condizioni tutte queste strade ai nostri concittadini».

QUI L’ORDINANZA (PDF) CON TUTTE LE INFORMAZIONI PIÙ RILEVANTI.

Uno degli interventi più interessanti riguarda la centrale via Paglia, che viene riasfaltata dopo i lavori del Teleriscaldamento nel tratto compreso tra via Paleocapa e Largo Medaglie d’Oro, completando quindi il lavoro di sistemazione del fondo stradale già realizzato in via Tiraboschi e via Spaventa. L’Amministrazione intende anche intervenire nei prossimi mesi lungo via Ghislanzoni.

Altra strada importante che sarà oggetto di lavori è via Quarenghi, nel tratto compreso tra via Palazzolo e via Don Bosco: saranno sistemati i tratti più danneggiati della strada, tratti pericolosi soprattutto per biciclette e motocicli. Sarà poi la volta di largo Tironi, cantiere che, dopo quelli di via Caniana e di via San Giorgio, completa l’intervento iniziato nei mesi scorsi lungo le strade di questa area della città.

Altro intervento rilevante sarà infine quello che riguarda piazzale Oberdan e prosegue lungo via Battisti, via Muraine e un tratto di via Suardi, ovvero sino all’intersezione con via Noli. «A questi lavori di asfaltature – prosegue Brembilla – si affiancheranno gli interventi di ripristino del manto stradale dovuti ai numerosi cantieri che hanno manomesso molte strade in queste ultime settimane. Saranno necessari alcuni mesi prima di poter eseguire i lavori di sistemazione definitiva delle vie, visto che ci vuole tempo prima che il terreno sottostante abbia raggiunto l’assetto definitivo».

I CANTIERI



I lavori verranno eseguiti nel periodo 30 agosto – 1 ottobre. In orario serale a partire dalle ore 20.00 e notturno dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del mattino successivo di ogni giorno di lavoro.

VIA QUARENGHI:

- veicoli provenienti da via Spaventa, obbligo diritto;

- veicoli provenienti da via Quarenghi alta, obbligo svolta a destra;

- veicoli provenienti da via Don L. Palazzolo, deviazione con obbligo di svolta a dx in via f.lli Calvi e all’intersezione con via Quarenghi divieto di svolta a dx;

- rotatoria di via Don Bosco, divieto di accesso con obbligo di svolta a sx escluso residenti e veicoli in ingresso (e uscita) al parcheggio pubblico ex gasometro;

- veicoli provenienti da via Gavazzeni, divieto di svolta a dx e obbligo diritto;

- via Simoncini, obbligo diritto secondo le fasi di lavoro su via Don Bosco;

- divieto di sosta h24 ove consentito;

- accesso limitato ai residenti compatibilmente alla fase di lavori in corso con possibilità di tempi di attesa prima di accedere con l’auto;

- transito pedonale sempre consentito;

PIAZZALE OBERDAN-BATTISTI-MURAINE-SUARDI:

PIAZZALE OBERDAN (occupazione metà carreggiata lato dx direzione centro):

- veicoli provenienti da via Baioni, obbligo svolta a sx su via del Lazzaretto e divieto di accesso al piazzale Oberdan per i veicoli provenienti da via Sauro;

- veicoli provenienti da viale Giulio Cesare direzione centro, divieto di accesso al piazzale Oberdan con deviazione e obbligo svolta a dx in via del Lazzaretto, escluso residenti per l’accesso alle proprietà private sino all’intersezione con piazzale Oberdan;

- consentito transito veicoli provenienti da via San Giovanni direzione Monterosso;

- divieto di sosta h24 ove consentito;

- accesso limitato ai residenti compatibilmente alla fase di lavori in corso con possibilità di tempi di attesa prima di accedere con l’auto;

- transito pedonale sempre consentito;

VIA BATTISTI:

- chiusura totale al transito veicolare della carreggiata dx direzione centro città;

VIA MURAINE E VIA SUARDI:

- chiusura totale al transito veicolare sulla via Muraine;

Direzione Gare Appalti LL.PP. Infrastrutture Strade Bergamo, 24 agosto 2021

SERVIZIO STRADE E PARCHEGGI

- obbligo svolta a dx in via Galgario, dei veicoli provenienti da via Frizzoni;

- obbligo svolta a sx all’intersezione con via Noli

- deviazione e obbligo svolta a dx su via Codussi dei veicoli provenienti davia Noli

LARGO TIRONI:

- circolazione limitata e obbligo di deviazione secondo le fasi di lavoro e il tratto interessato;

VIA PAGLIA:

- divieto di svolta a dx e obbligo diritto per i veicoli provenienti da via Paleocapa;

- obbligo di svolta a sx all’intersezione con via Paleocapa;

- obbligo di svolta a dx in via Ghislanzoni per i veicoli provenienti da via G. D’Alzano.

