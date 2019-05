Asfalto viscido, auto carambola - Foto

Paura per una 20enne sull’Asse, illesa Un incidente sull’Asse interurbano verso le 14.30 di domenica , un’auto ha perso il controllo sbattendo sul guard rail.

La pioggia e l’asfalto viscido sono tra le cause dell’incidente che ha visto coinvolte due auto sull’Asse interurbano domenica 19 maggio verso le 14.30 in territorio di Bergamo sullo svincolo che porta verso la circonvallazione Paltriniano. Ad avere la peggio una Fiat 600 con a bordo una ragazza di 20 anni . Il mezzo ha sbandato ed è finito contro il guard rail distruggendo la protezione in plastica che è finita in mezzo alla carreggiata.

Qualche momento di paura per la 20enne, i soccorsi sono usciti in codice giallo ma una volta sul posto hanno potuto constatare che la ragazza non aveva subito conseguenze fisiche ma solo un grande spavento, tanto che non è stata nemmeno trasportata in ospedale. In ausilio per i rilievi una pattuglia sorveglianza italiana.

