Asst Bergamo Est, le regole per i tamponi

al rientro da Croazia, Grecia, Malta e Spagna

L’Asst Bergamo Est comunica le modalità per effettuare i tamponi a chi rientra da Croazia, Grecia, Malta e Spagna: devono far riferimento a questa azienda socio sanitaria solo i cittadini residenti ed i viaggiatori temporaneamente domiciliati nei comuni di competenza della «Bergamo Est». Ecco l’elenco dei paesi e le indicazioni da seguire per effettuare l’esame.