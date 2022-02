Atalanta-Olympiacos: divieto di vendita di bevande alcoliche nella zona dello stadio Dalle 21 di mercoledì 16 febbraio alle 6 di venerdì 18 febbraio il Comune ha emanato un’ordinanza per vietare la vendita, l’asporto e la somministrazione di bevande alcoliche sopra i 5 gradi nella zona attorno allo stadio.

Il Comune di Bergamo ha emesso un’ordinanza per vietare la vendita, la somministrazione di bevande alcoliche nei pressi dello stadio nelle ore precedenti e subito successive alla partita di giovedì 15 febbraio di Europa League dell’Atalanta contro l’Olympiacos vista la particolare delicatezza del match per quanto riguarda l’ordine pubblico.

Dalle 21 di mercoledì 16 febbraio alle 6 di venerdì 18 febbraio è vietata la vendita, l’asporto e la somministrazione di bevande alcoliche sopra i 5 gradi (fatta eccezione per i ristoranti che potranno somministrare tali bevande fino e non oltre alle 15 di giovedì 17 febbraio), nonche bevande in contenitore di vetro e lattine.

Clicca qui per leggere il testo integrale dell’ordinanza.

Ecco l’elenco delle vie che sono interessate dal provvedimento:

- Circonvallazione Fabriciano;

- Via Tremana, tratto compreso fra la Circonvallazione Fabriciano e viale Giulio Cesare;

- Piazza Pacati;

- Viale Giulio Cesare, tratto compreso fra la via Buttaro e la via Tremana;

- Circonvallazione Plorzano;

- Via della Valli;

- Circonvallazione Mugazzone;

- Circonvallazione Paltriniano;

- Via S. Bernardino, dall’intersezione con la Circonvallazione Paltriniano a Largo Tironi;

- Via Carducci;

- Via Salvo d’Acquisto;

- Via Corpo Italiano di Liberazione;

- Via XXIV Maggio;

- Via Statuto, tratto compreso fra le vie XXIV Maggio e Santa Lucia;

- Via Santa Lucia;

- Via Rosmini;

- Largo Adua;

- Centro Storico di Città Alta (area ricompresa nel perimetro delle Mura Venete), ivi comprese le vie Borgo Canale, San Vigilio, Sudorno, Largo di Porta S. Alessandro;

- Via Maironi da Ponte;

- Via Ruggeri da Stabello, tratto compreso fra l’intersezione con la via Mairone da Ponte e laCirconvallazione Fabriciano;

