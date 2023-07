Attimi di apprensione a Montisola, traghetto travolge alcune barche ormeggiate

Qualche momento di apprensione nel pomeriggio di lunedì 10 luglio a Monisola sul lago d’Iseo per un incidente che poteva avere conseguenze ben più gravi. Il battello «Città di Bergamo» che stava percorrendo la tratta Iseo-Montisola al momento dell’attracco, forse per un guasto meccanico, ha investito alcune barche ormeggiate sul pontile e ha finito la sua corsa contro la banchina.

Fortunatamente solo un grande spavento ma nessun ferito, nemmeno sulle persone a bordo del traghetto che sono state fatte sbarcare in sicurezza. Sono intervenute le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco per i rilevi .La Direzione di Navigazione Lago d’Iseo ha istituito una commissione tecnica per verificare le cause dell’incidente e nell’immediatezza dell’incidente ha inviato da Costa Volpino un’altra motonave che ha favorito la ripresa dei collegamenti: la linea Monte Isola – Iseo è rimasta interrotta solo per un’ora.