Con l’auto contro un palo, giovane ferito

Incidente nella notte a Bergamo - Foto Lo schianto all’1,15 della notte tra domenica 8 e lunedì 9 settembre in circonvallazione.

L’ambulanza è accorsa all’1,15 per soccorrere un ventinovenne che, facendo tutto da solo, è uscito fuori strada e e ha abbattuto un palo. Lo schianto nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 settembre sulla circonvallazione Plorzano a Bergamo, nei pressi del rondò delle Valli , all’imbocco dello svincolo della Valle Brembana. Il ragazzo è rimasto contuso ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Il palo pericolante è stato messo in sicurezza. Sul posto anche i carabinieri di Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA