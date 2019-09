Auto contro camion in Borgo Palazzo

Ferito 53enne, traffico in tilt a Bergamo Incidente in via Borgo Palazzo, a Bergamo, poco dopo le 6 del mattino di mercoledì 4 settembre: un uomo di 53 anni è rimasto ferito in maniera grave ed è stato trasferito d’urgenza in ospedale.

L’uomo era in auto e lo schianto è avvenuto contro un mezzo pesante, all’altezza degli uffici dell’Ats di via Borgo Palazzo, a Bergamo. Ferito in maniera critica un uomo di 53 anni. Immediati i soccorsi con un’ambulanza e un’auto medica. Il ferito è stato trasferito all’ospedale Papa Giovanni in codice rosso.

A causa dell’incidente sono state chiuse temporaneamente le carreggiate, deviando il traffico nelle due strade laterali. Sul posto le volanti della polizia e i vigili del fuoco. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, in una strada già intasata nelle prime del mattino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA