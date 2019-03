Auto contro moto, tragedia in via Fara

Muore un uomo di 69 anni di Bergamo Grave incidente a Bergamo, in via Fara. Un uomo di 69 anni, residente a Bergamo, è morto.

L’incidente in via Fara a Bergamo intorno alle 12.45 di sabato 2 marzo: un’auto si è scontrata con una moto che stava transitando sulla strada di Città Alta. A morire un uomo di 69 anni, poco dopo lo schianto e sul posto sono sopraggiunte d’urgenza un’ambulanza del 118 e un’auto medica insieme alla polizia locale di Bergamo.

Dalle prime informazioni raccolte, la macchina avrebbe effettuato un’inversione a «u» quando ha travolto la moto che stava sopraggiungendo. Il motociclista stava infatti percorrendo viale delle Mura, in direzione Porta Sant’Agostino, quando si è schiantato contro la vettura che, dalle prime ricostruzioni, sarebbe stata impegnata in un’inversione a «u», dopo essere uscita da un parcheggio.

La moto ha colpito il cofano dell’auto, una Giulietta, finendo contro la palizzata che delimita il campo della Fara. La strada è stata chiusa per alcune ore per permettere l’intervento dei soccorsi: per chi sale verso Città Alta obbligatoria è stata la svolta a sinistra dopo aver imboccato la porta.

Il motociclista è morto poco dopo la caduta: il 69enne viveva a Bergamo. Alla guida un uomo italo-americano residente in California.

