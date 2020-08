Auto contro moto in via Garibaldi

Bergamo, 19enne finisce in ospedale Incidente in via Garibaldi a Bergamo, poco dopo le 20 di domenica 23 agosto.

Se l’è fortunatamente cavata con qualche contusione e un grosso spavento il 19enne rimasto coinvolto in uno schianto dopo le 20 di domenica 23 agosto in via Garibaldi, a Bergamo. Una Mini guidata da un 60enne che viaggiava da via Mazzini verso il centro città è finita contro la moto del giovane, una Ktm 125.

L’incidente all’altezza di via Sant’Alessandro. Il ragazzo è stato sbalzato dalla moto e immediato è stato l’intervento dell’automedica e dell’ambulanza oltre alla presenza della Polizia locale e degli agenti della Questura che hanno chiuso la strada il tempo necessario per permettere i soccorsi e i rilievi del caso. Il ragazzo è stato trasferito al Papa Giovanni di Bergamo per le cure dei traumi e delle contusioni riportate nella caduta.

